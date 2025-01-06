تأجيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة

العالم - فلسطين



ولم تُحدد الأسباب لهذا التأخير، في حين تشير الأنباء إلى استمرار المناقشات الداخلية في إسرائيل حول الملفات العالقة في المفاوضات، بما في ذلك إصرار تل أبيب على الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

جاء ذلك فيما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدمًا في القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، وهو ما أدى إلى موافقة الكيان الاسرائيلي على إرسال وفد إلى الدوحة قبل أيام.

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ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن هذه الخطوات لا تمثل المراحل النهائية في مفاوضات تبادل الأسرى.



وقال إن هذه التقدم لا يشكل اختراقًا كبيرًا، بل هي جزء من استمرار المفاوضات المكثفة التي تهدف إلى التوصل لصفقة.

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وذكرت "كان 11" أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التقى صباح اليوم مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل، جوليان لاريسون، في إطار التطورات المتعلقة بهذا الملف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.