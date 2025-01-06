القوات المسلحة اليمنية: استهداف حاملة طائرات أميركية وأهداف بالاراضي المحتلة

العالم - اليمن
وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربعِ طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجومٍ جوي كبير على اليمن وقد أدت العملية إلى إفشال الهجوم.
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ونفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين.
وأدت العملية الأخرى الى استهداف هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.
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ونفذ سلاح الجو المسير اليمني عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة وقد حققتْ عمليات القوات المسلحة أهدافها بدقة.
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في ختام البيان ان القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.