القوات المسلحة اليمنية: استهداف حاملة طائرات أميركية وأهداف بالاراضي المحتلة

العالم - اليمن



وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربعِ طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجومٍ جوي كبير على اليمن وقد أدت العملية إلى إفشال الهجوم.

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ونفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين.



وأدت العملية الأخرى الى استهداف هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.