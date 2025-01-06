السودان على شفا كارثة إنسانية في ظل غياب حل سياسي في الأفق

العالم - السودان

تعاني السودان من أزمة إنسانية متفاقمة بدأت تخرج عن السيطرة بعد نحو 20 شهرا من القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ليصبح اتخاذ قرار دولي بتدخل إنساني الحل لإنقاذ السودانيين.

وصفت الأمم المتحدة ما يحدث في السودان بأزمة إنسانية غير مسبوقة حيث يعاني أكثر من نصف السكان بينهم نحو 16 مليون طفل من نقص الخدمات، وأرجعت الامر إلى صعوبة إيصال المساعدات بسبب استمرار النزاع ومحدودية الوصول الإنساني.

المكتب الاممي بعد هذه التصريحات كشف عن خطته للتعامل مع الكارثة التي تخيم على السودان، بدأها بتوجيه نداء لجمع اكثر من 4 مليارات الدولار لتوفير المساعدات، متضمنة مساعدات منقذة للحياة لقرابة 21 مليون سوداني الأكثر ضعفاً من أصل 30 مليون محتاج، في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع في جنوب وشمال دارفور والجزيرة والخرطوم، لمحاولة استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية للمدنيين من آثار الحرب.

وحفزت تلك الأوضاع الإنسانية المتدهورة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مفتوحة لبحث التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وعرقلة وصول المساعدات للمناطق المنكوبة.

ومن المتوقع تقديم إحاطة تدعو الأطراف المتنازعة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل مرور المساعدات، بالإضافة إلى المناشدة لتقديم دعم إضافي لسد الاحتياجات المتزايدة.

ورغم الحديث عن وصول مستويات انعدام الأمن الغذائي الى مستوى كارثي وتوقعات بوصوله الى مستويات خطيرة نهاية العام الجاري، يستمر النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني مسفرا عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح نحو ربع سكان البلاد، في ظل غياب حل سياسي في الأفق ينهي معاناة السودانيين.