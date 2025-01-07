ميقاتي: استمرار انتهاكات "إسرائيل" أمر مرفوض

العالم-لبنان

وقال ‌‏ميقاتي إن "الحديث عن نية إسرائيل تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض بشدة"، مطالبًا بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية.

كما طالب ميقاتي، خلال لقائه هوكستين، بوضع جدول زمني واضح لاتمام الانسحاب "الإسرائيلي" قبل انتهاء مهلة الستين يوماً، واضعاً ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل إلى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الإشراف على تنفيذها.

وبدأت وحدات الجيش اللبناني، في وقت سابق من اليوم، الانتشار في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور، تمركزت وبدأت بالانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكستين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".

من جهته، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إنه "يتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أن "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".