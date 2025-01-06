قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في المغازي وسط القطاع
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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم الفارعة بطوباس
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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح شمالي القطاع
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إعلام الاحتلال: مقتل جندي من مستوطنة "عيلي" في معارك شمال قطاع غزة
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مستوطنون يحرقون منشأة زراعية بقرية ترمسعيا شمال رام الله
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مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون قرية فرعتا شرق قلقيلية
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العميد سريع: عملياتنا شمالي البحر الاحمر ادت الى افشال الهجوم الامريكي
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العميد سريع: العملية نفذت اثناء تحضير الامريكان لهجوم جوي كبير على اليمن
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العميد سريع:استهدفنا حاملة الطائرات "ترومان" بصاروخين مجنحين ومسيرات
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العميد سريع: لن نوقف عمليات الاسناد للمقاومة الا بوقف العدوان على غزة