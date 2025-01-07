قوات التعبئة تجري مناورات في طهران يوم الجمعة المقبل

العالم - ايران

واوضح العميد حسن زادة في تصريح صحفي ان مناورات "السائرون الى القدس" ستشارك فيها قوات التعبئة من طهران والناشطون الجهاديون وكتائب الامام الحسين (ع) وكتيبة بيت المقدس وكتيبة الامام علي (ع) وكذلك كتائب الفاتحين .

واشار قائد قوات الحرس الثوري في طهران، ان لتنفيذ هذه المناورات عدة رسائل هي اولا، الاعلان عن الجهوزية الشاملة للتعبويين لمواجهة أي تهديد، ومن جهة اخرى هي رسالة من الشعب الايراني الى اعداء الثورة الاسلامية بأن فدائيي الشعب والأمة هم حاضرون في الساحة وانهم سيقدمون الارواح دفاعا عن الشعب والامة وهم يقفون بصلابة وثبات في هذا الدرب.

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ونوه العميد حسن زادة ان 1100 كتيبة من قوات التعبئة ستشارك في هذه المناورات وان هذا جزء يسير فقط من قدرات التعبئة في طهران، مضيفا بان اجراء هذه المناورات هي رسالة ايضا الى اعداء الثورة الاسلامية بأن يحذروا هذه الهبة الجماهيرية لأن مشاركة الشباب واليافعين في هذه المناورات هي اعلان للجهوزية والقدرة التي تمتلكهما التعبئة في مختلف المجالات.