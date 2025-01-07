تظاهرات في لندن للتنديد بجرائم الاحتلال ضد القطاع الصحي بغزة

العالم _ مراسلون

يهدف الاعتصام إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة ضد القطاع الصحي في غزة، والدعوة لوقف الحرب والإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلة، وعلى رأسهم الدكتور حسام أبو صفية.

وقال أحد المشاركين في هذه الوقفة التضامنية لقناة العالم: "أنا هنا فقط لدعم أي أصوات تتحدث ضد تواطؤ حكومتنا، لقد أصبحنا مشاركين في جرائم قتل ممنهجة وتمييز عنصري وأفعال تصنف كإبادة جماعية، هذا ما أقصده بكل وضوح."

يشارك في الاعتصام شخصيات سياسية بارزة، من بينها النائبان جيرمي كوربين وجون ماكدونالد، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية وإنسانية.

وألقى المتحدثون كلمات طالبوا فيها بوقف تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي، ودعم حقوق الأسرى الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المستمرة.

وقال جيرمي كوربين، نائب بريطاني ورئيس حزب العمال السابق، في حديث لقناة العالم: "نعم يتم ارتكاب أعمال إبادة جماعية من قبل "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة حيث يتم قصف الأهداف المدنية بشكل متعمد وهو ما يشكل جريمة حرب. القتل المتعمد للكوادر الطبية يعد أيضا جريمة حرب."

هذا الاعتصام يأتي كجزء من حملة دولية متواصلة للضغط على الحكومات الغربية، ومنها البريطانية، لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في فلسطين، ودعم القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال يعقوب وايز، حاخام يهودي، لقناة العالم: "يجب على الجميع أن يتحرك ويضغط على الحكومة هنا لوقف هذا التواطؤ مع الإبادة الجماعية التي تحدث بفلسطين. ما يحدث الآن جريمة

من أمام البرلمان البريطاني، يتجمع المئات للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإنهاء استهداف الكوادر الطبية. هذه الوقفة، كغيرها من الفعاليات المستمرة، تعكس رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني ودعوة لتحرك دولي عاجل معلنة عدم توقف هذه الأصوات حتى يتوقف العدوان على غزة.

إقرأ أيضا: اندلاع حريق بمستودعات شرق لندن عقب سلسلة من الانفجارات!