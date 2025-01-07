لأول مرة .. أمريكا تتحدث عن اغراق حاملة الطائرات باليمن

العالم _ أميركا

وتداولت منصات ووسائل اعلام أمريكية تصريحات مختلفة حول إمكانية تطور المواجهة في اليمن إلى مستوى اخر.

وابرز ذلك ما كشفه العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون عن المخاوف من إمكانية قرار اليمنيين اغراق حاملات الطائرات الامريكية بدلا من توجيها ضربات تحذيريه لها.

واعتبر ويلكرسون الخطوة بانها ستشكل كارثة بالنسبة لأمريكا خصوصاً اذا ما غرقت الحاملة وعلى متنها نحو 5 الاف جندي ومعدات باهظة الثمن.

وجاء حديث ويلكرسون عقب اعلان اليمن استهداف حاملة الطائرات المتواجدة في البحر الأحمر "يو اس اس هاري ترومان" .. وترومان وهي رابع حاملة طائرات أمريكية يتم سحبها من البحر الأحمر والعربي عقب سلسلة استهدافات يمنية طالت "ايزنهاور" و "لينكولن" إضافة إلى روزفلت.

والطرح الأمريكي الجديد حول إمكانية اغراق حاملة الطائرات الامريكية يأتي مع تطور نوعي في قدرات اليمن العسكرية اخرها الصواريخ الفرط صوتية التي عجزت جميع الدفاعات الامريكية والإسرائيلية عن اعتراضها.

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من جهتها قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلى استراتيجية جديدة تركز على مصادر القوة المتنامية لليمنيين وليس فقط على أعراضها التي تظهر في البحر الأحمر، مؤكدة أن "مهمة الولايات المتحدة لردع اليمنيين وإضعافهم لم تنجح".

ونشرت المجلة تحليلا أعده كل من "بيث سانر"، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، و"جنيفر كافاناغ"، مديرة التحليل العسكري وكبيرة زملاء أولويات الدفاع.

وكشف التحقيق عن استحالة ايقاف الهجمات اليمنية.