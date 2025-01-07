بالفيديو.. بيان مشترك للقسام والأقصى حول تجاوز السلطة الخطوط لحمراء

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب البيان المشترك الذي وصلنا من الزميلة راية عروق من فلسطين المحتلة، طالب البيان، كل مسؤول بالوطن بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد للظلم الواقع على المخيم، بعد تجاوز السلطة الخطوط الحمراء.

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وجاء في البين ايضا ان الصبر على تجاوزات السلطة بدأ ينفد، فلا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة الذي لا تحمد عقباه.

وقال البيان: "الوصول لمربع اللاعودة يصب في مصلحة أعدائنا، ونحرص أن يبقى سلاحنا ضد الاحتلال الإسرائيلي".

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اليكم نص البيان من الزميلة راية عروق

في بيان مشترك بمخيم جنين.. كتائب القسام وكتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير:

- السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ومنعت كل شيء عن المخيم من ماء وكهرباء وتعليم

- نطالب كل مسؤول بالوطن بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد للظلم الواقع على المخيم

- السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء، وصبرنا بدأ ينفد، فلا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة الذي لا تحمد عقباه.

- الوصول لمربع اللاعودة يصب في مصلحة أعدائنا، ونحرص أن يبقى سلاحنا ضد الاحتلال الإسرائيلي.