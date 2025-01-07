قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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عراقجي:محور المقاومة مازال باقيا ويناضل ضد الكيان الصهيوني ونظام السلطة
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3 شهداء واصابات باستهداف طيران الاحتلال لجباليا النزلة شمال قطاع غزة
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شهيد واصابات باستهداف طيران الاحتلال لجباليا النزلة شمال قطاع غزة
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مروحيات الاحتلال تطلق النار على المنازل في جباليا البلد شمال قطاع غزة
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مهاجراني: بحثنا جميع السيناريوهات المتعلقة بمجيء ترامب للحكم وخططنا لها
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مهاجراني: اعتقال الصحفية الايطالية لم يكن انتقاما ولا يرتبط بقضايا اخرى
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مهاجراني: الطرف الذي غادر المفاوضات ولم يلتزم بالاتفاق هو الولايات المتحدة
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متحدثة الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: برهنا على حسن نيتنا في المفاوضات
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متحدثة الحكومة الايرانية: طهران مستعدة للمفاوضات حول برنامجها النووي
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قوات جيش الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية