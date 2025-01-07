سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في بلدة "طمون" بطوباس

العالم _ فلسطين

وأكدت كتيبة طوباس في بيان مقتضب، أن مجاهديها يمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل المواطنين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

كما يتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، إذ تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم، فيما تعمل آليات الاحتلال على تجريف وتدمير كبيرة في البنية التحتية داخل المخيم وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه.

شاهد..طائرات الاحتلال تشن غارتين على بلدة طمون جنوب طوباس

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين وتوقع بصفوفها خسائر مادية وبشرية فادحة.

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