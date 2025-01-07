حماس .. مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة جدية أكثر من أي مرحلة سابقة

العالم _ فلسطين

وقال أحمد عبد الهادي في تصريح صحفي: لقد "نوقشت وحلت القضايا العالقة كافة؛ حيث أبدت حركة حماس مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصًا على وقف المجازر بحق شعبنا". وأضاف: كذلك "حلحلت الكثير من النقاط في المرحلة الماضية مع المحافظة على الثوابت، وهي: وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".

وختم ممثل حركة حماس في لبنان مشددًا على أن: "الكرة الآن في ملعب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".

اقرأ ايضا.. تأجيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة

وأعلنت حركة حماس الجمعة الماضية استئناف المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، مؤكدة جديتها وإيجابيتها وسعيها للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة يحقّق طموح وأهداف شعبنا الصابر المرابط وأهمها وقف العدوان وحماية شعبنا وسط الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال.

وقالت حماس إن هذه الجولة ستركّز على أن يؤدّي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النَّار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزَّة وتفاصيل التنفيذ، وعوده النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع. ودعت وسائل الإعلام إلى ضرورة عدم التعاطي مع المعلومات والتسريبات مجهولة المصادر، التي تنشرها بعض الجهات؛ بهدف التشويش وزيادة الضغط وإرباك الحاضنة الشعبية.

وأكدت أنها تواصل جهودها في التواصل مع الدّول المختلفة والمؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية الإقليمية لمتابعة الحالة الإنسانية المأساوية في القطاع، وسط جرائم الاحتلال المستمرة.

وأوضحت أن هذه الاتصالات تهدف للعمل على التخفيف عن شعبنا وكسر الحصار الإنساني وتأمين وإيصال ما يلزمه من احتياجات ضرورية لمواجهة الظروف المأساوية وخاصة في مواجهة فصل الشتاء، وكذلك التحضير والترتيب لإغاثة وإيواء شعبنا فورَ التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النَّار.