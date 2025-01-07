حمدان يحدد موقف حماس من مفاوضات وقف اطلاق النار

العالم - فلسطين المحتلة

وأكد حمدان في تصريح له من الجزائر اليوم الثلاثاء، لست مهتمًا بتقديم تفاصيل لأنها قد تتغير في أي لحظة.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل، قال القيادي في حماس، "نحن مهتمون بالأسرى من جميع الفصائل، نحن نصر على وقف كامل لإطلاق النار، ونتمسك بمنع أي فرصة لعودة هذا العدوان".

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واضاف حمدان: "نحن نصر على ألا يكون شعبنا عرضة للابتزاز من الجانب الإسرائيلي، ونرغب في أن يتم تقديم المساعدات وإعادة إعمار غزة دون أي قيود".

وتابع قوله: “موقفنا الواضح في المفاوضات هو وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، تبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة دون شروط إسرائيلية".