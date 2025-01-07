95 قتيلا بزلزال عنيف ضرب التبت غرب الصين

العالم _ الصين

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية إصابة أكثر من 130 شخصا، في حصيلة غير نهائية يُرجح ارتفاعها، مؤكدة انهيار عدد من المباني.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثانية كبرى مُدن التبت والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

وأوضح المركز الصيني أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و5 دقائق بتوقيت غرينتش، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وذكر تقرير تلفزيون الصين المركزي أن عددا قليلا من المناطق مأهول ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال الذي كان يبعد 380 كيلومترا عن لاسا عاصمة التبت.