ما زال اليمن يذيق الأميركي والبريطاني بأسه وقوته

العالم – إنقلاب الصورة

ورغم كل هذا الأمر ورغم كل العدوان الأميركي والبريطاني والكيان الصهيوني في آن معاً.. لكن اليمنيون أذاقوا الجميع بأسهم وقوتهم وقدرتهم، وواجهوا الأميركي والبريطاني.

حتى أن الأميركي نتيجة العجرفة والقوة الهائلة التي يملكها، وصل إلى حد القول بأنه استطاع أن يقضي على كل القدرات اليمنية ولم يعد لليمنيين أي قدرة على استهلاك الصواريخ والمسيرات وأي شيء آخر له علاقة بالقدرات العسكرية، وهذا ما صرح به منذ شهور سابقة قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط.

مضحك هذا الكلام الأميركي وهذا التصريح من قائد القوات الجوية الأميركية، وكأنه يتحدث في عالم آخر، فكلامه منذ شهور عدة أثبتت الوقائع دحضه بالكامل، والهجمات اليمنية كانت تتزايد كماً ونوعاً في استهداف المدمرات الأميركية والأسطول الأميركي والقطع البحرية الأميركية، وأيضاً في منع السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي.. فكيف يقول إن قدرات اليمن على وشك النفاذ.

وهذا الأمر لم يكتفي به الأميركي على لسان قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط بل المتحدث باسم البنتاغون حيث قال في وقت لاحق بعد كلام قائد القوات الجوية الأميركية بأن اليمن عليه أن يسال نفسة كم لديه من القدرات وكم لديه من الصواريخ والمسيرات بعد.. وهذا سؤال أيضاً فيه شيء من العجرفة الاضافية والثقة بالنفس الزائدة عند الأميركيين في أنهم قضوا على القدرات اليمنية.

وشر البلية ما يضحك.. فالمتحدث باسم البنتاغون أيضاً ربما لا يريد أن يرى الوقائع الميدانية في أن اليمن أذاق الأميركيين بأس قوته وقدرته وإرادته وعزيمته على مواجهة الأميركي، فالهجمات تزايدت بشكل كبير.. فكيف يدعي بأنه قوذ القدرات اليمنية؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..