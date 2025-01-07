العالم – خاص بالعالم

ولفت العميد أبي رعد إلى الإداره جديدة التي سيستلمها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الـ 20 من هذا الشهر وهو المشهور بأنه العدو الأول لهذا المشروع النووي الإيراني ، وهو من اعلنها في العلن أكثر من مرة في أنه يريد إيقاف هذا البرنامج، وهو الذي خرج من المعاهدة .

ونوه أبي رعد إلى أن الرسالة الإيرانية هي للخارج أننا على استعداد في حال فكرتم بضرب المنشآت النووية، للخارج المزدوج الإسرائيلي والامريكي، والاسرائيلي لا يمكنه حتى ضرب اليمن، ليس ايران فقط إلا بمساعدة امريكية بالطائرات التي لديها .

وكانت قد بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة "اقتدار" للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي بأمر من قائد مقر الدفاع الجوي في إيران.

وفي هذه المرحلة، تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء لحرس الثورة الاسلامية دفاعاً شاملاً عن موقع الشهيد أحمدي روشن النووي. يتم ذلك وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء.

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وكان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد علي محمد نائيني، أشار إلى أن مراحل التحضير الأولية لمناورات الدفاع الجوي للحرس الثوري، بالقرب من موقع نطنز النووي، تُدار حاليًا من قبل مقر الدفاع الجوي "خاتم الأنبياء (ص)". ومن المقرر تنفيذ الأجزاء الرئيسية من هذه المناورات في الأيام القادمة.

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