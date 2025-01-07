الأردن يدين نشر 'اسرائيل' حسابات رسمية لخرائط تاريخية زاعما أنها تابعة له

العالم - الاردن

وتشمل الخرائط أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة.

اقرأ ايضا..

خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي..

ملك الاردن: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشدداً على أنّ هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

اقرأ ايضا...

عراقجي وملك الاردن يؤكدان الحاجة لتضامن حاسم يوقف العدوان الاسرائيلي

وشدد على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها، والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، تشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فوراً، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين.