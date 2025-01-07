الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تخفف القيود المفروضة على سوريا وتبقي على العقوبات

واشنطن تخفف القيود المفروضة على سوريا وتبقي على العقوبات
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما، يستمر ستة أشهر، يجيز بعض المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومن بينها بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.

العالم - سوريا

ولن ترفع هذه الخطوة العقوبات المفروضة على الدولة السورية التي امتدت لعقود، لكنها تشير إلى عرض محدود للدعم الأميركي للحكومة الانتقالية الجديدة.

إقرأ المزيد...طرطوس السياحية في مواجهة عصابات السطو المسلح

وكما جاء في بيان وزارة الخزانة، فإن الترخيص العام يؤكد على التزام أميركا بضمان أن عقوباتها "لا تعيق الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومن بينها توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية"، على حد تعبيره .

إقرأ ايضا...الخارجية العراقية.. شقة جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته

وقال وزير التجارة السوري الجديد إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها الدول الخليجية، في توفير هذه البضائع لسوريا.

وذكر ماهر خليل الحسن خلال مقابلة مع "رويترز" في مكتبه في دمشق أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.

روابط ذات صلة

طرطوس السياحية في مواجهة عصابات السطو المسلح

حقيقة الطائفية .. ما بين الحكومة السورية السابقة والراهنة

صدام والأسد.. الإعلام العربي و إمتحان "الموضوعية"