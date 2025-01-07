قناة العالم
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس
عاجل
4 اصابات برصاص الاحتلال خلال المواجهات داخل مخيم الفوار جنوب الخليل
عاجل
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار برأس الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا وبنت جبيل
عاجل
اذاعة جيش الاحتلال: مقتل 43 عسكريا خلال العملية الاخيرة شمالي قطاع غزة
عاجل
تخت روانجي:كيان الاحتلال يدرك العواقب التي ستترتب على اي عدوان ضد ايران
عاجل
تخت روانجي: اميركا لا تعتبر طرفا في الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه
عاجل
تخت روانجي: حسب تقارير الوكالة الذرية فقد أوفت ايران 100% بالتزاماتها
عاجل
تحت روانجي:ايران عضو بمعاهدة "إن بي تي" ولا تنوي حيازة اسلحة نووية
عاجل
مساعد الخارجية الايرانية تحت روانجي: مستعدون للحوار في اطار الاتفاق النووي
عاجل
اصابتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات داخل مخيم الفوار جنوب الخليل