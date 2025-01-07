أنباء عن زيارة مرتقبة لميقاتي إلى دمشق للقاء الجولاني

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وقنقلت قناة العربية ""السعودية" عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان ميقاتي على استعداد للقيام بهذه الزيارة، مضيفة أن هذا ما اتفق عليه مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع (الجولااني) الأسبوع الفائت خلال اتصال بينهما بعد الاشتباكات.

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وفي وقت سابق أصيب 5 عسكريين بالجيش اللبناني إثر اشتباكات مع "مسلحين سوريين" أثناء محاولة الجيش إغلاق معبر غير نظامي مع سوريا في منطقة معربون بقضاء بعلبك (شرق).