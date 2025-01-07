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أنباء عن زيارة مرتقبة لميقاتي إلى دمشق للقاء الجولاني

أنباء عن زيارة مرتقبة لميقاتي إلى دمشق للقاء الجولاني
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعدما شهدت الحدود اللبنانية السورية اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين، كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سيزور العاصمة دمشق على رأس وفد وزاري وأمني للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع (الجولااني).

العالم - لبنان

وقنقلت قناة العربية ""السعودية" عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان ميقاتي على استعداد للقيام بهذه الزيارة، مضيفة أن هذا ما اتفق عليه مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع (الجولااني) الأسبوع الفائت خلال اتصال بينهما بعد الاشتباكات.

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وفي وقت سابق أصيب 5 عسكريين بالجيش اللبناني إثر اشتباكات مع "مسلحين سوريين" أثناء محاولة الجيش إغلاق معبر غير نظامي مع سوريا في منطقة معربون بقضاء بعلبك (شرق).

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