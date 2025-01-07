اشتباكات جنين..هل تهدأ أصوات الرصاص؟

العالم - بانوراما

وتتزامن العملية الأمنية لأجهزة السلطة مع أخرى عسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، فيما حذرت المقاومة الفلسطينية في المخيم من أن السلطة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.

واتهم الأهالي أجهزة السلطة بإحراق عدد من منازل مخيم جنين، وإشعال النار في أي منزل يخليه أصحابه بسبب تدهور الأوضاع وحملات الاعتقال.

وأدانت حركة حماس اجراءات السلطة في الضفة معتبرة أنها تشكل تصعيدا صادما وخطيرا يعكس المسار اللاوطني لأجهزة السلطة وقياداتها.

وانتقد خبراء ومراقبون سياسة السلطة مشددين على أنه لو قررت السلطة توجيه بنادقها التي تزيد عن ستين ألف بندقية نحو الاحتلال لخرج من الضفة منذ زمن.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" مع ضيوفها من بيروت الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني د.وليد محمد علي ومن القدس المحتلة الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات هذه الأسئلة:

- كيف ترون تطور مسار المواجهات في جنين بين اجهزة امن السلطة والمقاومة؟

- وهل تنتقل الى مواجهات مفتوحة في كافة المناطق في الضفة الغربية؟

- لماذا تلك التحركات والى ما تهدف تزامنا مع العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال في الضفة وغزة؟

- هل من اجندات خفية تعمل عليها السلطة تنفيذا لرغبات اميركية اسرائيلية؟

- وما هو تعليقكم على استخدام عناصر امنية لقذائف الاربي جي ضد مقاومين فلسطينيين بينما الاحتلال يمارس عدوانه الواسع على الفلسطينيين؟

- وهل موقف حماس من تلك الاحداث والمواجهات يعكس امكانية تطور الاوضاع الى منحنيات خطيرة في الجسد الفلسطيني؟

- وكيف تقيمون ما نشره موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني عن مصادر أميركية وفلسطينية، عن طلب السلطة من واشنطن الموافقة على خطة بهدف دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والآليات؟

- هل تعود السلطة الفلسطينية عن توجهاتها الحالية الخطيرة بحسب مراقبين ، ام تكون الاراضي المحتلة امام واقع جديد يعمق الانقسامات الداخلية؟

- وهل اصبحت شرارة اندلاع حرب اهلية حاضرة بقوة من خلال تلك التطورات الخطيرة؟

- مخاطر الصراع الفلسطيني الفلسطيني الان والذي لا يصب الا في مصلحة الكيان الاسرائيلي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..