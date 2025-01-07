قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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العالم الرقمي
اقتصاد
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18 شهيدا بينهم 8 اطفال بقصف الاحتلال مناطق بخانيونس جنوبي قطاع غزة
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نحو 50 شهيدا في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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4 شهداء بقصف الاحتلال منزلا بمنطقة قيزان رشوان جنوب خانيونس
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3 شهداء جراء قصف الاحتلال مركبة بحي المنارة جنوب شرقي مدينة خانيونس
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الدفاع المدني: 5 شهداء و20 مصابا بغارة على منزل بجباليا البلد شمالي القطاع
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اعلام الاحتلال: بعد عام و3 أشهر غادر اللواء 401 بالجيش قطاع غزة
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شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال مركبة بحي المنارة جنوب شرقي مدينة غزة
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الشرطة الايرانية تحبط هجوما على مخفر جنوب شرق البلاد وتلاحق المهاجمين
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8 شهداء ومصابون بغارة استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة
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استشهاد 4 أطفال واصابة عدد كبير بغارة على خيمة نازحين بمواصي خانيونس