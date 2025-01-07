ترودو يعلق على اقتراح ترامب ضم كندا إلى أمريكا

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ورفض ترودو بشكل قاطع إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن ذلك "مستحيل تماما".

وكتب ترودو على منصة "إكس": "من المستحيل أن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار ترودو إلى أن العمال والمجتمعات في كلا البلدين يستفيدون من الشراكات التجارية والأمنية المتبادلة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عزمه الاستقالة من منصبه.

يأتي هذا بعدما أعلن ترودو، أمس الاثنين، استقالته من منصبه الذي تولاه منذ 10 أعوام، موضحاً أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو أمام الصحفيين في أوتاوا: "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".