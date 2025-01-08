قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة غربي نابلس وبلدة سعير شرقي الخليل بالضفة
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مصابون بغارة للاحتلال على محيط مفترق ابو الامين بحي الشيخ رضوان بغزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة حزما شمال القدس المحتلة
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طائرات الاحتلال تشن غارة على محيط مفترق ابو الامين بحي الشيخ رضوان بغزة
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طائرات الاحتلال تشن غارة على محيط مفترق ابو الامين بحي الشخ رضوان بغزة
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الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وبلدتي ترمسعيا وبلبرقا شمال وشرق رام الله
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شهيد وجرحى بغارة جوية اسرائيلية على شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم وتشن حملة مداهمات واسعة
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عدد من الشهداء بينهم 8 اطفال و5 نساء بغارات الاحتلال على محيط خانيونس
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شهداء وإصابات بقصف الاحتلال لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة