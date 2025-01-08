مجلة أمريكية: واشنطن عجزت عن تحقيق هدفها في البحر الأحمر

العالم-اليمن

ووصفت المجلة في التحليل المشترك، أن مهمة الولايات المتحدة لردع "الحوثيين" وإضعافهم لا تعمل.



وقالت إن عمليات البحر الأحمر أدت إلى استنزاف الجاهزية البحرية الأمريكية من خلال إجبار السفن وحاملات الطائرات على تمديد الانتشار.

وأضافت أن عمليات البحر الأحمر أدت إلى إصلاحات تستغرق وقتًا طويلًا، وتقليص الأسطول البحري المتاح وتقصير عمر السفن.

وذكرت بوليسي في التحليل أن حملة البحر الأحمر المتعددة الجنسيات فشلت حتى في جذب الدعم من معظم الحلفاء والشركاء، وعجزت عن تحقيق هدفها المعلن ما جعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة في أحسن الأحوال.