بيان الخارجية الإيرانية بمناسبة 'يوم الشهيد الفلسطيني' + فيديو

العالم-ايران

وجاء في نص هذا البيان:

يصادف يوم 7 يناير يوم الشهيد في فلسطين المحتلة. من المناسب أن نذكر في هذه المناسبة بالجرائم التي لا تزال ترتكب في غزة وفي الأراضي المحتلة. وتستمر الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي تشكل وصمة عار للإنسانية والعار الأبدي للكيان الصهيوني وحماته وأعوانه.

خلال الأيام الأخيرة، استشهد عشرات الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى، في مناطق مختلفة من غزة.

وأعطى الطقس البارد والظروف الجوية السيئة بعدا جديدا لهذه القصة الحزينة على صعيد الكارثة التي تحدث.

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إن الوضع الراهن في غزة يذكرنا بقصيدة محمود درويش، الشاعر الفلسطيني الشهير

"ان سألوك عن غزة

قل لهم: بها شهيد

يسعفه شهيد

ويصوره شهيد

ويودعه شهيد

ويصلي عليه شهيد".