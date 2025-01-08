مندوب فلسطين: عجز واشنطن عن تطبيق قرارها بوقف إطلاق النار مثير للسخرية

العالم - فلسطين

وأكد منصور أن فلسطين ستواصل الضغط من أجل إصدار قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، وسنواصل الطرق على باب مجلس الأمن من أجل إصدار قرار تحت الفصل السابع يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وفيما يتعلق بملف وكالة "الأونروا"، قال منصور: "من الواضح تماما أن هناك دعما هائلا في الجمعية العامة للدفاع عن الأونروا وتفويض الأونروا هو تفويض صادر عن الجمعية العامة. لا يمكن لأي دولة بمفردها تغيير تفويض الأونروا. إنه تفويض من الجمعية العامة، ويجب أن تستمر في تنفيذ تفويضها".

وبدعم أميركي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما تعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، بينما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع.