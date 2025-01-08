قائد سلاح البر بالحرس الثوري: ردنا على أي تهديد سيكون صلدا وحاسما

العالم - ايران

العميد باكبور قال في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، على هامش مناورات الرسول الاعظم 19 التي تجري في غرب ايران، ان لهذه المناورات وجهين احدهما امني والآخر دفاعي، فاما الشق الامني فقد بدأ في المناطق الغربية من البلاد وخاصة في مرتفعات كله بمو وقريبا سنشهد انطلاق الشق الدفاعي للمناورات في جنوب ايران.

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واوضح بأن مرتفعات بمو تحظى بالاهمية لانها متاخمة لمحافظة ديالى العراقية التي كانت بؤرة للجماعات الارهابية والتكفيرية ولذلك فان هذه المنطقة حساسة جدا وبشكل خاص.

واضاف بان هذه المناورات هي جزء من البرنامج السنوي لمناورات القوات المسلحة الايرانية وهدفها رفع القدرة القتالية ورفع مستوى القدرات على رصد التهديدات ومواجهتها.

واوضح انه في عام 2017 تسللت مجموعة مؤلفة من 21 داعشيا من هذه المرتفعات نحو الاراضي الايرانية وتم القضاء عليها واليوم وبسبب النشاطات السرية للاعداء خلف حدودنا قمنا بتنفيذ هذه المناورات.



وشدد بأن جهوزية القوات المسلحة الايرانية هي في اعلى درجاتها وان امن الحدود تحظى بالاهمية القصوى للحرس الثوري .