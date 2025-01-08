بزشكيان: لدينا هواجس مشتركة مع العراق تجاه الأوضاع في سورية

العالم - ايران

وقال الرئيس بزشكيان ان ايران تدعو الى استقرار المنطقة والعراق يحظى بأولية في ذلك مضيفا بان العراق يمر بمرحلة طيبة من الاستقرار والنمو.

واشار بزشكيان الى ان مباحثاتنا كانت طيبة بشأن العلاقات الثنائية و لدينا مع العراق هواجس مشتركة تجاه الأوضاع في سورية.

وتابع رئيس الجمهورية اننا أبدينا القلق تجاه احتمال تفعيل الخلايا الارهابية في المنطقة.

كما اشار الرئيس بزشكيان انه بحث مع رئيس الوزراء العراقي مرة أخرى خطة التعاون الأمني المشترك بين البلدين وازالة العراقيل والعقبات امام تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال المؤتمر الصحفي ان زيارته لايران من أجل تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين حيث أجرى مباحثات جيدة حول العلاقات الثنائية.

وقال السوداني ان العراق يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع الجميع.

واشار رئيس الوزراء العراقي ان التنمية والشراكات الاقتصادية سبيل الاستقرار بالمنطقة.

كما أكد السوداني على موقف العراق الثابت في ادانة الابادة في غزة مضيفا انه ما يجري في غزة جرائم ممنهجة ضد الابرياء.

واضاف السوداني ان العراق يواصل جهوده لانهاء الحرب في غزة ولبنان.

وقال السوداني ان الاستقرار في سورية مفتاح الاستقرار في المنطقة كلها

واشار السوداني ان العراق يعتزم عقد مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة.