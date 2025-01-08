إسلامي: أعداء إيران لا يريدون أن نستفيد من السنة العاشرة للاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال محمد إسلامي في المؤتمر الدولي الرابع عشر لإدارة التكنولوجيا والابتكار: أساس حرب العشرين عاماً ضد إيران في المجال النووي هو فقط بسبب حصول إيران على العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن تزايد الجهود السياسية والعمليات النفسية ضد إيران وزيادة الضغوط عليها يعود إلى خطة العمل المشترك الشاملة .

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وقال إن إيران أوفت بجميع التزاماتها في العام العاشر من ابرام الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وإنهم لا يريدون أن تستفید ایران من هذه السنة العاشرة ويريدون أن يستمروا في قمعها ومنعها من التقدم.

وأضاف إسلامي: إن أهداف وسياسات الدول في مجال الذكاء الاصطناعي تدل علی أن تحديد الأهداف والمنافسة أمر جدي ومجال الابتكارات والتقنيات الجديدة هو ميدان الحرب وليس مجال التفاعل.