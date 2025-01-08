شهادات من غزة: جارة منزل مستهدف تروي تفاصيل القصف الإسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة، باسل خيرالدين ان المنزل يعود لعائلة سحويل وأدی استهدافه الی استشهاد وجرح عدة اشخاص من هذه العائلة تم نقل جثامينهم الی المستشفی وتستمر المحاولات للعثور علی جثامين أشخاص تحت الرکام.

وقالت ام محمد وهي جارة المنزل المستهدف، ان المنزل کان يقطنه عائلة سحويل وعدة أشخاص من النازحين، مؤکدة ان القصف تسبب في اصابة بناتها وتم نقلهم الی المستشفی.

وأوضحت ان القصف طال اطفالاً ونساء في المنزل المستهدف.

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هذا ويعكس الحادث الأليم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، حيث تتزايد أعداد الضحايا والمصابين نتيجة التصعيد المستمر. وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء استهداف المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

وتستمر المحاولات للعثور على جثامين مفقودين تحت الأنقاض، في وقت يعاني فيه سكان غزة من نقص حاد في الموارد الطبية والغذائية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.