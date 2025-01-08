قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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آليات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي القطاع وتطلق النار عشوائيا
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قائد الثورة الاسلامية:المقاومة حية ويجب ان تبقى حية وتصبح اقوى
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غارات اميركية وبريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران
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40 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ الفجر بينهم 26 شمالي القطاع
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة الجنوبي
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تجدد الاشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومين قرب مخيم جنين
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رئيس الوزراء العراقي: العراق يعتزم عقد مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة
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رئيس الوزراء العراقي: نرفض استخدام التهديد ضد الدول
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كلمتا الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني
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رئيس الوزراء العراقي: الاستقرار في سورية مفتاح الاستقرار في المنطقة كلها