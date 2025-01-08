الكشف عن  أول دولة يزورها الجولاني

العالم-سوريا

وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، بأن "الشرع سيزور تركيا ويلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أنه وفقا للجدول الزمني المخطط له، كان من المقرر أن تتم الزيارة في الأيام القليلة الماضية، ولكن تم تأجيلها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "جدول أعمال الزيارة سيكون مناقشة العلاقات السورية التركية بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة"، مؤكدة أن "هناك تصميما حازما بين البلدين على تطهير المنطقة من الإرهاب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.

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وقال أردوغان: "إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي".