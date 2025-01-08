قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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كتائب القسام:استهدفنا قوة راجلة في مخيم طولكرم محققين اصابة مباشرة
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آية الله خامنئي:كلما كان العراق أكثر ازدهارا وأمنا كان ذلك أفضل بالنسبة لايران
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آية الله خامنئي:الاميركيون بصدد البقاء بالعراق ويجب الوقوف ضد هذا الاحتلال
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قائد الثورة الاسلامية:الحشد الشعبي احد عناصر القوة في العراق ويجب تعزيزه
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سماع دوي انفجار وسط العاصمة البريطانية لندن
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اية الله السيد علي خامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني
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اعلام الاحتلال: انفجار في سديروت دون دوي صفارات الانذار
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آليات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي القطاع وتطلق النار عشوائيا
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قائد الثورة الاسلامية:المقاومة حية ويجب ان تبقى حية وتصبح اقوى
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غارات اميركية وبريطانية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران