باريس تكشف عن هاجس أوروبا مع وصول ماسك للإدارة الأمريكية

العالم - أمريكا

وقال ليكورنو: "أعتقد أن الخطر الحقيقي، هو دخول "سبيس إكس" ورئيسها إلى الإدارة الأمريكية، ولأول مرة، سيتم وضع المصالح الأمريكية الخاصة عمليًا إلى جانب الإدارة الأمريكية".

وأوضح أن "الأوروبيين يواجهون مسألة كيفية الرد على ذلك عندما يتعلق الأمر بالسيادة، وكذلك الحفاظ على الوصول إلى الفضاء الخارجي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته الثانية، سيترأس رواد الأعمال فيفيك راماسوامي، وإيلون ماسك، في الإدارة الجديدة مهام "الكفاءة الحكومية"، حيث وُضع الثنائي في موقع المسؤولية عن جهود موعودة لتقليص القوانين والبيروقراطية والنفقات في جميع قطاعات الحكومة، بحسب قولهما.