وصول وفود اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسي لبيروت

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وصل الى بيروت موفد الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان حيث التقى برئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في رات فيه الاوساط المتابعة مزيدا من التدخل بالشأن الداخلي في ظل افشال بعض القوى لطاولة الحوار.



وصرح المحلل السياسي سهيل الحسن لقناة العالم واضح ان الضغط الدولي والاقليمي الان باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان ولكن كان يجب ان يسبق الاستحقاق حوار داخلي مع الكتل وكان لهذا الحوار ان يوفر ارضيه ويعطي زخم اكثر للرئاسة.

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المتابعون رصدو في حركة الزيارات الاجنبية والعربية تعويم اسماء واستبعاد اخرى مستبعدين انتخاب رئيس في الودرة الاولى.

وأكد الكاتب اللبناني في الشؤون المحلية أحمد عزالدين من الطبيعي ان تكون هذه الزيارات من باب الضغط ولو بالايحاء على اطراف معينه لصالح مرشح ترى فيه هذه الاطراف ربما افضليه على غيره من المرشحين ولكن لا يمكن لهذا الضغط ان ينتج دون ان يتقاطع مع تفاهم عبر كافة الاطراف.