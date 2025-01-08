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القنصل الإيراني بالرياض يتفقد 14 سجيناً إيرانياً بالسعودية

القنصل الإيراني بالرياض يتفقد 14 سجيناً إيرانياً بالسعودية
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قام القنصل العام الإيراني ونائبه في الرياض بزيارة تفقدية إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث التقوا بـ 14 سجيناً إيرانياً للاطلاع على أوضاعهم، وذلك في إطار متابعة شؤون السجناء الإيرانيين داخل المملكة.

العالم-ايران

وفي إطار متابعة شؤون السجناء الإيرانيين داخل السعودية وتفقد أوضاعهم، قام القنصل الإيراني ونائبه بزيارة إلى المنطقة الشرقية من المملكة والتقى بـ 14 سجينا إيرانيا.

واستطاع الوفد الإيراني، خلال هذه الزيارة التفقدية التي استغرقت يومين وتمت بدعم وزارة الخارجية السعودية وتعاون الجهات المعنية الأخرى، استطاع ان يلتقي مع 14 سجينا إيرانيا يقبعون في السجون المملكة والاطلاع على أوضاعهم.

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الى ذلك، أكد نائب القنصل الإيراني خلال لقائه برئيس مصلحة السجون في المنطقة الشرقية ورؤساء مصلحة السجون التي يقبع فيها السجناء الإيرانيون، اكد بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الواجبات والحقوق القنصلية؛ معبرا عن شكره لوزارة الخارجية السعودية والجهات المعنية الأخرى لتسهيل هذه الزيارة.

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