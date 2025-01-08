مجازر الاحتلال متواصلة وعمليات عسكرية إضافية بالضفة

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وفي اتصال مباشر أضاف الزميل فارس الصرفندي تبين ان الشهداء الثلاثة ماهم إلا طفلان احدهما يبلغ الثامن من العمر والاخر يبلغ العاشرة من العمر فيما يبلغ الشهيد الثالث 18 عاما.



وأوضح ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بمنع الفلسطينيين من الوصول الى الشهداء وقام باختطاف جثامين الاطفال الشهداء ورفض تسليمهم.



وقال: ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بإبلاغ الارتباط المدني الفلسطيني بانه سيقوم بتسليم جثماني الطفلين الى زوجهما في بلدة طمون الواقعة في منطقة الاغوار.

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وأضاف الصرفندي قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت خلال الساعات الماضيه باطلاق النار على شاب فلسطيني في مدينة بيت لحم الى الجنوب من الضفة الغربية وقامت باختطافه وادعت بان الشاب الفلسطيني كان يسعى الى تنفيذ عملية طعن في منطقة بيت لحم، وتم اختطاف الشاب ولم يتم الاعلان عن وضعه الصحي



وأشار: أخيرا قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام مدينة طولكرم الى الشمال من الضفة الغربية وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

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وأردف قائلا: قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد ظهر اليوم بعملية اتحاد في المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية بعد ان اغلقت كل مداخل المدينة ومخارجها وعملت على تخريب مداخل المدينة وبعض الشوارع في هذه المدينة وسط تحليق كثيف في طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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