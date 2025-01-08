أسباب عجز الاحتلال الإسرائيلي بغزة وخفايا توغله في سورية

العالم - العين الاسرائيلية

هذا ويعيش مستوطنو غلاف غزة بحالة خوف، بسبب استمرار سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية عليهم والتي تفشل المضادات الارضية لجيش الاحتلال في اعتراضها، ما يطرح تساؤلات لدى المستوطنين عن الوعود التي تلقوها من الحكومة والجيش بتأمين حمايتهم قبل وبعد عودتهم الى هذه المستوطنات.

وعن حالة الخوف والاحباط التي يعيشها المستوطنون في غلاف غزة، بعد فشل حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال في تأمين حمايتهم من صواريخ المقاومة قال المتابع للشان الاسرائيلي، صالح ابو عزة إنه منذ عشرة ايام والمقاومة الفلسطينية تطلق صواريخها بإتجاه مستوطنات غلاف غزة وصولاً الى القدس و"تل ابيب"، موضحا أنه منذ اليوم الاول من بدء الجولة الجديدة للمقاومة بدأت بضرب القدس و"تل ابيب" وعسقلان واسود ثم استمرت بضرب مستوطنات غلاف غزة، نلاحظ بان التركيز الاساسي كان على عاصمة هذا الغلاف وهي "سديروت" لدرجة خلال اليومين الماضيين كان هنالك مطالبات لمن عاد من المستوطنين الى هذه المستوطنة بإلغاء الدراسة".

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وأكد "أبو عزة" أن تعطل الحياة اليومية في مستوطنات غلاف غزة يعود الى عدة نقاط أولها أنه منذ 15 شهرا لم يستطع جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال اقناع الكتلة الاكبر من المستوطنين بالعودة الى مستوطناتهم، والنقطة الثانية مازالت كثير من المستوطنات ما يقارب 25 مستوطنة وموقع عسكري مدمر بشكل كامل على وقع 7 اكتوبر ولم يجري اعادة اعمارها مجددا، النقطه الثالثة لا يوجد وسيلة اسرائيلية لاقناع كتلة المستوطنين الاكبر بالعودة الى غلاف غزة في ظل ما يسمونه تنقيط الصواريخ، بمعنى اصبحت المقاومة قادرة على التاثير على المستوطنين في غلاف غزة بمجرد عدد من الصواريخ القليلة تطلق على عدد من المستوطنين هناك".

وعن انعكاس تعطل الحياة اليومية على واقع المستوطنات وعلى مدى ثقتهم بهذه الحكومة وبجيش الاحتلال لحمايتهم من صواريخ المقاومة رأى "أبو عزة" أن هنالك اكثر من مسالة مؤثرة على اطلاق الصواريخ بهذا الشكل، دورة الاقتصاد حتى الان لم تعد مجددا الى هذه المستوطنات، دورة الاقتصاد بحاجة الى عودة للمستوطنين بشكل كامل، بحاجه الى فتح المصانع، فتح المؤسسات، تواجد جيش الاحتلال بالقرب من هذه المستوطنات بما يشكل درع وحماية وغيره كل هذه المسائل لم تصل حتى هذه اللحظة وفي ميزانية 2025 تم اقرار مليارات الشواقل من اجل التعويض وبدء الاعمار، لم تبدأ حتى هذه اللحظة، الميزانيه مازالت عالقة في الكنيست، هنالك يعني بعض القوانين لم يجري البت فيها في القراءة الثانية والثالثة رغم مرورها بالقراءة الاولى، ونحن نعلم ماذا يقوم مؤخرا بمحاولة تعطيل الميزانية من اجل جلب مزيد من الميزانية لميزانية الشرطة.

وأكد "أبو عزة" أن كل ما سبق يؤثر بشكل كبير على مسار الحياة في هذه المستوطنات لدرجة انه جزء كبير من المستوطنين لا يفكرون بالعودة، الآن الخلل الذي تعانيه حكومة الاحتلال ليس فقط في غلاف غزة حتى مع مستوطني الجبهة الشمالية ان جزء كبير قرر العيش في منطقة الوسط.

وبخصوص عامل الاستقرار والثقة لدى المستوطنين الاسرائيليين، شدد أبو عزة الى انه مفقود تماما، وبأن جيش الاحتلال لم يستطع استعادة هذه الثقة لدى المستوطنين لانه يرى بأم عينه لا يوجد وقف لإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات، ولا يوجد قدرة لجيش الاحتلال على القضاء على قوى المقاومة حتى داخل قطاع غزه وازقتها.

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كما تناول برنامج "العين الاسرائيلية" الذي يبث على قناة "العالم" الاخبارية، مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي توغلها في سوريا وقضمها المزيد من الاراضين حيث كشف الاعلام العبري ان قوات الاحتلال اقامت موقعين حديثين في قمة جبل الشيخ المحتل لمراقبة دمشق والبقاع اللبناني ايضا.

وبهذا الشأن رأى المتابع للشأن الاسرائيلي، صالح ابو عزة، أن هذا الاحتلال الجديد لما تبقى من هضبة الجولان والتوسع في غرب ريف درعا وريف دمشق الجنوبي بالاضافة الى السيطرة على مناطق واسعة من محافظة القنيطرة كله لاسباب ديمومة هذا الاحتلال، وان ما يقوم به لا يشي بان هذا التواجد تواجد مؤقت، كما يشار اليه، يعني كانوا يتحدثون بانهم يحتاجون الى اشهر في هذه المنطقة في انتظار عدم حدوث فوضى في سوريا ثم بات الحديث عن عام 2025 وعام 2026 وهنالك من يتحدث بانه ما يمكن السيطرة عليه الان في سوريا لا يمكن الانسحاب منه، مضيفا ربما هنالك من يربط بان هذا الانسحاب سيكون كنوع من المقايضة مع السلطة الجديدة في سوريا حول التطبيع، بمعنى كما حصل مع مصر في موضوع سيناء يتم الانسحاب من مناطق معينة، ولكن ليست هضبة الجولان.

وأوضح "أبو عزة" بان ما تريده "اسرائيل" اذا ما ذهبت السلطة الجديدة الى تطبيع مع الكيان الاسرائيلي هو تنازلها عن اراضي لصالح "اسرائيل" مقابل هذا التطبيع وانسحاب من مناطق لا تشكل عمقا للاسرائيلي، يعني حينما يصل الاسرائيلي الى دمشق على بعد 25 كيلومتر، حينما يصل الى ارياف ربما هي خارج العمق الاستراتيجي الذي يريده الاسرائيلي هذه التي ربما ستخضع لمفاوضات ما بين الطرفين وليس هضبة الجولان وغيرها.

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كما تناول برنامج "العين الاسرائيلية" حديث الاعلام العبري عن خشية في الكيان الاسرائيلي من ان تقدم ادارة بايدن قبل انتهاء ولايتها على السماح باصدار قرار في مجلس الامن الدولي يطالب الكيان الاسرائيلي بالانسحاب من سوريا وانهاء الحرب على غزة مشيرا الى ان ذلك سيصعب الامور بشكل كبير على نتنياهو وعلى ترامب في آن واحد.

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