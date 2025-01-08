مراسل العالم: لبنان يتحضر للانتخابات الرئاسية وسط خروقات إسرائيلية

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وأكد مراسلنا ان الخروقات الإسرائيلية مستمرة حيث كان هناك توغل لدبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي داخل بلدة مارون الرأس تقدمت قوة من قوات الاحتلال باتجاه مدينة بنت جبيل الى التخوم التي تلاصق بلدة مارون الراس.

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وأضاف حسين عزالدين قامت قوات الاحتلال باحراق العديد من المنازل بالاضافة الى تفجيرات قامت بها في بعض القرى وخاصة في بلدة الجبين ورفع ايضا اجهزه تجسس في جبل بلاط واستحداث مراكز لاستيعاب اليات ودبابات الاحتلال في غرب بلدة الظهيرة يترافق ذلك مع بعض المواقف والتصريحات الاسرائيلية من انها ستبقي على بعض التلال الحاكمة حتى بعد انتهاء فترة الستين يوما.

ونوه مراسلنا: يوم الغد سيشهد عدة جلسات أو اكثر او اقل ولكن الجلسة الاولى التي تبدا ستبدا عند الحادية عشرة صباحا لانتخاب رئيس للجمهورية.

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وأضاف: في ظل تطور حصل مساء اليوم هو انسحاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي بسحب ترشيحه وهذا كما يقول بعض المحللين ربما يمهد الطريق امام الاكثر وفرة في التداول بالاسماء وهو قائد الجيش جوزيف عون نحو قصر بعبدا.

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