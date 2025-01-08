صدام علني بين وزير حرب وقائد جیش الاحتلال..ما الموضوع؟

العالم-الاحتلال

واندلعت المواجهة بعدما أمر كاتس هاليفي بالتعاون الكامل مع التحقيق الذي يجريه مراقب كيان الاحتلال متنياهو إنعلمان، حول إخفاق الجيش في هجوم حماس المُباغت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورد جيش الاحتلال على الوزير بالقول: "حل هذه القضايا ينبغي أن يكون من خلال حوار بين وزير "الأمن" وقائد هيئة الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام".

وأمر كاتس قائد هيئة الأركان بالسماح لمراقب الكيان بالوصول إلى أي مادة قد يحتاجها، وأنه يجب عليه التعاون بشكل كامل مع إجراءات التدقيق.

وقال كاتس: "الشفافية العامة مطلوبة نظرًا لخطورة أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف وزير الحرب أن على الجيش "الإسرائيلي" الانتهاء من التحقيقات وتقديمها له بحلول نهاية الشهر الجاري، حتى يتمكن من فحصها قبل جولات التعيينات المقررة.

ورد جيش الاحتلال، كما نقل موقع "إسرائيل نيوز 24"، في بيان غير معتاد، على ادعاءات كاتس بالقول: "نحن نجري تحقيقات شاملة لتحسين الأمن، هذه التحقيقات الشاملة تتقدم وفقًا للضغط القتالي"، مضيفًا أن الجيش يتعاون بشكل كامل مع المراقب.

وتابع: "لم يتم إجراء مثل هذا التحقيق خلال حرب في السابق، وهناك 18 عملية تدقيق هذه الأيام". وتوجه جيش الاحتلال إلى وزير الحرب بالقول إن "حل القضايا يجب أن يتم من خلال الحوار بين وزير "الأمن" وقائد هيئة الأركان وليس من خلال وسائل الإعلام".

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وفي بيان صادر عن مكتب وزير الحرب، هدَّد كاتس الناطق العسكري بلسان جيش الاحتلال دانييل هغاري: "المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته، ومهاجمة المستوى السياسي - تجاوز سلطته مرة أخرى، إنه يهاجم ويمنح العظات الأخلاقية. الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيًا".

ومع ذلك، فإن وزير الحرب أعلن أنه سيوافق على تعيينات ضباط حتى رتبة عقيد، وذلك بعد أن تبين أن عدم مصادقته على تعيينات ضباط برتبة لواء، تسبب بصعوبة كبيرة في الموافقة على التعيينات في الرتب الدنيا. هذا، وقال كاتس إنه سيستدعي قائد هيئة الأركان العامة لمناقشة الأمر.