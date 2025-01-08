شاهد.. الإحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره المروعة في قطاع غزة

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مجازر الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية في قطاع غزة تتجدد في اليوم الـ 60 بعد الـ 400 مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في حين يشتد الحصار الاسرائيلي بمنع ايصال مستلزمات الحياة لمن بقوا على قيد الحياة من سكان القطاع تاركا اياهم يواجهون الموت التدريجي جوعا وبردا.

عشرات الفلسطينيين استشهدوا في غارات اسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع معظمهم في المناطق الشمالية فيما افادت مصادر فلسطينية بانتشال جثث عدد من الشهداء بينهم رضيع في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

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كما استشهد عدد من الفلسطيين في غارات استهدفت منزلا في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع و منزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

واستشهدت ايضا فلسطينية وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

بموازات القصف المتواصل يشتد الحصار الاسرائيلي على اهالي القطاع وسط تحذيرات وزارة الصحة من حدوث كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية وذلك بسبب نفاد الوقود.

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في السياق أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة مريضة بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى في مشافي القطاع.

في تطور اخر اكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا انها تواصل عملها حتى الرمق الاخير في القطاع وسط توقعات بحظر سلطات الاحتلال عمل الوكالة خلال الشهر الجاري.

وقالت الوكالة في بيان انها لن توقف نشاطاتها عندما يدخل قانون الحظر حيز التنفيذ.مشددة انها تخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن تفقد القدرة على ذلك.