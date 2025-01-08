انسحاب سليمان فرنجية من الترشح للرئاسة اللبنانية

العالم - لبنان

وأعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اليوم الأربعاء، سحب ترشيحه من سباق رئاسة الجمهورية اللبنانية، ودعم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أعلن فرنجية سحب ترشيحه للرئاسة، "الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب، ويأتي بعدما توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور".

وإذ شكر فرنجية كلّ من اقترع له، أعلن دعمه لعون، "الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى"، وذلك انسجاماً مع ما كان قد أعلنه في مواقف سابقة، وفق قوله.

كما تمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن "يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".

يذكر في هذا السياق، أنّ مجلس النواب اللبناني سيجتمع يوم غد الخميس لاختيار رئيس جديد للجمهورية، حيث يبرز اسم عون كالمرشح الأوفر حظاً حتى الآن، في ظل الانقسام السياسي.

ويأتي اختيار رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.