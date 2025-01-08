الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

انسحاب سليمان فرنجية من الترشح للرئاسة اللبنانية

انسحاب سليمان فرنجية من الترشح للرئاسة اللبنانية
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، سحب ترشحه من الانتخابات الرئاسية في لبنان.

العالم - لبنان

وأعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اليوم الأربعاء، سحب ترشيحه من سباق رئاسة الجمهورية اللبنانية، ودعم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أعلن فرنجية سحب ترشيحه للرئاسة، "الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب، ويأتي بعدما توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور".

وإذ شكر فرنجية كلّ من اقترع له، أعلن دعمه لعون، "الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى"، وذلك انسجاماً مع ما كان قد أعلنه في مواقف سابقة، وفق قوله.

كما تمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن "يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".

يذكر في هذا السياق، أنّ مجلس النواب اللبناني سيجتمع يوم غد الخميس لاختيار رئيس جديد للجمهورية، حيث يبرز اسم عون كالمرشح الأوفر حظاً حتى الآن، في ظل الانقسام السياسي.

ويأتي اختيار رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.

روابط ذات صلة

غدا الخميس..سيكون للبنان رئيسا للجمهورية

مراسل العالم: لبنان يتحضر للانتخابات الرئاسية وسط خروقات إسرائيلية

وصول وفود اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسي لبيروت