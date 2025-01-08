الذراع الطويل اليمنية تهزم استراتيجية البحرية الأمريكية

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ويعتقد العديد من المحللين أن التحالف الامريكي البريطاني الذي يمر عام على تشكيله فشل في تحقيق اهدافه وهي حماية كيان الاحتلال الاسرائيلي ومصالحه في البحرين الأحمر والعربي.



عام على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن في تحالف ما يسمى بحارس الازدهار حيث شن العدوان غارات جوية متعددة على مناطق متفرقة من البلاد.



وقد أدت الغارات الى خسائر في الاروح والممتلكات. وتزامنا مع مرور عام على العدوان شن التحالف خمس غارات جوية على مناطق مختلفة من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شما البلاد كما شن غارتين جويتين على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء وقالت مصادر يمنية ان بعض الغارات استهدفت معسكرات سابقة وبعضها استهدف مناطق مدنية ادى الى خسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

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هذا ويهدف التحالف الامريكي البريطاني على اليمن الى وقف العمليات اليمنية التي تشنها ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد لعمليات المساندة اليمنية محللون وخبراء عسكريون يمنيون اكدو فشل التحالف من تحقيق أهدافه في اليمن مشيرين أن 'القدرات العسكرية اليمنية لم تتأثر بفعل الهجمات الأمريكية البريطانية، بل تطورت قدراتها وتراكمت خبراتها.



كما يعتقد اليمنيون ان القوات المسلحة اليمنية بقيادة السيد عبدالملك الحوثي استطاعت أن تلقن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر دروس جديدة ، كما استطاعت استراتيجية الذراع الطويل اليمنية أن تهزم استراتيجية البحرية الأمريكية بأساطيلها ومدمراتها.