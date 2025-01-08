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كتائب المجاهدين:تمكنا مجاهدونا من اسقاط مسيرة للاحتلال شمال شرق البريج
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قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة
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كتائب القسام:استهدفنا قوة راجلة في مخيم طولكرم محققين اصابة مباشرة
عاجل
آية الله خامنئي:كلما كان العراق أكثر ازدهارا وأمنا كان ذلك أفضل بالنسبة لايران
عاجل
آية الله خامنئي:الاميركيون بصدد البقاء بالعراق ويجب الوقوف ضد هذا الاحتلال
عاجل
قائد الثورة الاسلامية:الحشد الشعبي احد عناصر القوة في العراق ويجب تعزيزه
عاجل
سماع دوي انفجار وسط العاصمة البريطانية لندن
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اية الله السيد علي خامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني
عاجل
اعلام الاحتلال: انفجار في سديروت دون دوي صفارات الانذار
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آليات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي القطاع وتطلق النار عشوائيا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 08-01-2025
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الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.