الضفة على صفيح ساخن.. شهداء واقتحامات ومعارك ضارية

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تصعيد إسرائيلي مستمر على الضفة الغربية، قصف وتجريف واعتقالات، وفي جديد الجرائم استشهد نحو 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف استهدف موقعا ببلدة طمون جنوب طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة للبلدة وسقط الشهداء بغارة لمسيرة للاحتلال استهدفت المواطنين الفلسطينين بشكل مباشر.

ويقول والد الشهيد آدم بشارات أحد شهداء هذا العدوان أن المسيرة استهدفت ابنه مع طفلين من أقاربه.

ولم يكتف جيش الاحتلال بالاستهداف المباشر للمدنيين واطلاق النار بل منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف الى ذلك قامت قوات خاصة اسرائيلية باقتحام بلدة عقابا بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

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وقالت مصادر محلية أنه خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الثغرة قرب مدينة طوباس استهدف المقاومون الفلسطينيون القوات المحتلة بعبوة ناسفة.

وهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منشآت في خربة الطويل شرق عقربا جنوب شرق نابلس وقامت باقتحام قرية صرة غرب نابلس كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وانتشر مقطع مسجل يظهر تنكيل القوات الصهيونية بشبان اعتقلتهم خلال اقتحام مخيم قدورة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية.

مدينة طولكرم أيضا شهدت سلسلة من عمليات الاقتحام والهدم والتخريب حيث قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المدينة بجرافات ودمرت البنية التحتية في حارة المدارس في مخيم طولكرم.

وعلى خط آخر تجددت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين واجهزة امن السلطة في محيط مخيم جنين الذي يشهد أوضاعا مأساوية جراء استمرار انقطاع الكهرباء والماء في ظل الحصار الذي تفرضه اجهزة امن السلطة على المخيم.

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في المقابل أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقًا وفق متطلبات وظروف الميدان.