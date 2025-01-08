السوداني في طهران.. بحث خطة التعاون الامني المشترك

العالم - بانوراما

ولفت إلى أن الحشد الشعبي أحد مكونات السلطة المهمة في العراق، ويجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليه وتعزيزه. هذا وأجرى الرئيس مسعود بزشكيان مباحثات مع السوداني لتنفيذ خطة التعاون الامني المشترك بين البلدين.

من جهته قال السوداني إن زيارته لإيران تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، داعيا إلى حوار إقليمي شامل يعزز بناء الثقة بين دول المنطقة.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي السيد افقهي ومن بغداد الباحث والمحلل السياسي واثق الجابري وتناقشهم هذه الأسئلة:

- كيف تقراون زيارة السوداني الى ايران في هذا التوقيت ؟

- آية الله خامنئي اكد للسوداني انه يجب طرد القوات الأميركية من العراق ما هي رسالة هذا الموقف؟

- اية الله خامنئي قال أنّ 'الحشد الشعبي أحد مكونات السلطة المهمة في العراق، ويجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليه وتعزيزه كيف تقرأون هذا الكلام؟

- لماذا تحاول بعض الجهات الى حل الحشد الشعبي؟ ما السر وراء هذه المساعي؟

- السوداني اكد إنّ الشعب العراقي والحشد الشعبي والوحدة والتلاحم الوطني والمرجعية الدينية العليا هي مكونات القوّة في العراق ما تعليقكم؟

- بزشكيان بحث مع السوداني تنفيذِ خطةِ التعاونِ الامنيِ المشترك بينَ البلدين ما اهمية هذه الخطة؟

- السوداني دعا إلى حوارٍ إقليميٍ شامل يعزّزُ بناءَ الثقةِ بينَ دولِ المنطقة ما اسس هذا الحوار؟

- دعا اية الله خامنئي إلى الوحدة والتماسك بين مختلف أديان ومكونات العراق، كونها أمراً ضرورياً ومهماً للغاية ما دلالات هذا الموقف؟