قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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شهيد وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلا بمخيم في النصيرات
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قوات الاحتلال تبدأ حملة اعتقالات واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس
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3 غارات أميركية - بريطانية على محافظة عمران وغارتان على جربان جنوبي صنعاء
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عدوان أميركي بريطاني يستهدف مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن
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اقتحامات ومواجهات واسعة تشهدها عدة مناطق في الضفة الغربية
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رويترز: القوات الكردية في سوريا تعلن مقتل 6 من مقاتليها في منبج بريف حلب
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اليونيسيف: 14 ألف و500 طفل استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة
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استشهاد 4 وإصابة آخرين إثر استهداف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة
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مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في بيت حانون
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كتائب المجاهدين:تمكنا مجاهدونا من اسقاط مسيرة للاحتلال شمال شرق البريج