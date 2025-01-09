امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يصل يريفان

العالم - ايران

وقد وصل احمديان الى يريفان قادما من باكو التي اجرى فيها محادثات مع الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف وباقي المسؤولين الاذربيجانيين.

وجاءت زيارة احمديان الى يريفان بناء على دعوة رسمية من نظيره الارميني آرمن غريغوريان الذي استقبل احمديان في مطار يريفان.

وبعد محادثاته مع غريغوريان سيلتقي احمديان برئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان وسيجري معه محادثات.

ومن اهداف زيارة احمديان الى ارمينيا، تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والامنية والدفاعية والاقتصادية وكذلك التشاور لتعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والممرات والقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز.