عدوان أمريكي بريطاني على اليمن يستهدف عمران وصنعاء والحديدة

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني في اليمن أن العدوان الأمريكي البريطاني شن ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف بغارتين منطقة جربان بمحافظة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

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وكان طيران العدوان قد استهدف، عصر أمس الأربعاء، بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، كما شن 5 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

والأحد الفائت، شن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على محافظة صعدة.

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وتأتي غارات التحالف الأمريكي البريطاني في سياق العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من عام دعما للعدو الصهيوني، في محاولة لثني اليمن عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكتوبر 2023.

وتؤكد صنعاء استمرارها في معركة طوفان الأقصى، باستهداف عمق كيان العدو الصهيوني وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.